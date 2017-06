Uitgelekt onderzoeksrapport brengt schandalen rond WK's aan het licht

De Duitse krant BILD heeft het geheime onderzoeksrapport van Michael Garcia over de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar in handen. De Amerikaan deed in opdracht van de FIFA onderzoek naar mogelijke omkoping bij de toewijzing van de eindtoernooien. Het 430 pagina’s tellende rapport ligt al bijna drie jaar op het hoofdkantoor van de wereldvoetbalbond in Zürich. Sommige bevindingen zijn door de FIFA nooit wereldkundig gemaakt, maar daar brengt het genoemde medium verandering in.

Het rapport van Garcia werd door de FIFA niet volledig naar buiten gebracht. Het uitvoerend comité van de bond maakte onder leiding van Sepp Blatter slechts een samenvatting openbaar. Om juridische redenen werd het onderzoeksrapport niet volledig openbaar gemaakt. De FIFA concludeerde uit het rapport dat er geen aanleiding was om de toewijzing van beide WK’s opnieuw te doen. Garcia had er een andere kijk op en stapte eind 2014 op als hoofdonderzoeker. De FIFA heeft in een later stadium besloten om het rapport volledig openbaar te maken, maar pas wanneer het onderzoek naar een aantal verdachte personen zou zijn afgerond. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Van het rapport zijn meerdere kopieën gemaakt, meldde de BBC eerder. BILD schrijft een kopie in handen te hebben en laat weten in de komende tijd diverse onthullingen te doen. Het Duitse persbureau DPA maakt bekend dat in het rapport onder meer geschreven staat dat een tienjarige dochter van een hoge FIFA-functionaris een bedrag van 1,2 miljoen euro op haar rekening gestort had gekregen. Verder zou een FIFA-lid een e-mail hebben verstuurd naar stemgerechtigden van de voetbalbond van Qatar, waarin hij hen feliciteert met het binnenhalen van het WK van 2022. Tevens worden de heren bedankt voor de 700.000 euro die zij hebben overgemaakt.