Duitsland klopt Kameroen na fraai doelpunt en bekert door met Chili

Duitsland bekert als groepswinnaar door in de Confederations Cup. In het Olympisch Stadion Fisjt in Sotsji boekte Joachim Löw zijn honderdste zege als bondscoach, doordat zijn ploeg met 3-1 won. Chili remiseerde tegen Australië (1-1) en gaat als nummer twee naar de halve finales. Daarin bindt Duitsland de strijd aan met Mexico en neemt Chili het op tegen Portugal.

Duitsland - Kameroen 3-1

Pas in de slotfase kwam de eerste helft tot leven. Doelman Marc-André ter Stegen moest een lob van André-Frank Zambo Anguissa keren met een katachtige reflex. Het was een van de grootste kansen van de eerste helft, die van beide kanten niet hoogstaand was. Ook Duitsland had een goede mogelijkheid: halverwege de eerste helft kopte Joshua Kimmich van dichtbij naast. Verder probeerde die Mannschaft het voornamelijk van afstand. Pogingen van Emre Can en Sebastian Rudy bleken vruchteloos. Voor rust werd zodoende niet gescoord.

De tweede helft was een stuk vermakelijker. Duitsland opende gauw de score: Julian Draxler poortte Sébastien Siani en bediende Kerem Demirbay, die met een fraai schot in de kruising zijn eerste interlandgoal maakte. Vervolgens kreeg Ernest Mabouka rood voor een charge op Emre Can, nadat arbiter Wilmar Roldán eerst een verkeerde speler (Siani) wegstuurde na het gebruik van de videoscheidsrechter. Tegen tien man zorgde Timo Werner voor de 2-0 en voor de 3-1; tussendoor knikte Vincent Aboubakar de Afrikanen op 2-1. Amin Younes viel tien minuten voor tijd in en liet twee goede kansen op de 4-1 onbenut.

Chili - Australië 1-1

In de eerst helft was Chili de dominerende partij, maar grote kansen creëren bleek lastig voor La Roja. Het spel van de ploeg van bondscoach Juan Antonio Pizzi werd vakkundig bestreden door Australië, dat met fysiek spel sterk weerstand bood. Wanneer er zich eindelijk een kans voordeed voor de Chilenen, was keeper Mathew Ryan een sta-in-de-weg. Vlak voor rust werd het strijdplan van de Australiërs beloond. Een slechte uittrap van Claudio Bravo belandde uiteindelijk bij James Troisi, die met een wippertje de Chileense doelman verschalkte.

The Socceroos konden ook in het tweede bedrijf de Chilenen lange tijd dwarsbomen. Toch konden de Zuid-Amerikanen in minuut 67 de gelijkmaker produceren. Invaller Martin Rodriguez zorgde er met zijn eerste interlandgoal voor dat Australië twee keer moest scoren om de volgende ronde te halen. De mannen van Ange Postecoglou creëerden nog enkele mogelijkheden, maar onder anderen Jamie MacLaren verzuimde tot score te komen.