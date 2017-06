FC Twente slaat opnieuw toe: ‘We halen deze jongens niet zomaar’

FC Twente gaat zich versterken met David Sambissa. De 21-jarige linkerverdediger gaat een tweejarig contract met een optie op een derde seizoen tekenen in De Grolsch Veste, zo meldt TC Tubantia. Hij zal aansluiten bij de beloften.

De voormalig international van Frankrijk Onder-20 komt uit de jeugdopleiding van Girondins Bordeaux, maar wist zijn debuut in het eerste elftal niet te maken. Hij vertrok in december voor een half jaar naar Lège Cap-Ferret en ging vervolgens op zoek naar een nieuwe club, wat leidde tot proefperiodes bij Virtus Entella, Strasbourg, Queens Park Rangers én FC Twente.

Sambissa liep in mei stage bij de club uit Enschede en is kennelijk bevallen. Naast Sambissa werd eerder ook al Jonathan Frimann van FC Kopenhagen aangetrokken. “We halen niet zomaar buitenlandse spelers om ze dan te stallen bij Jong. In deze jongens zit rek. Ze hebben de potentie door te groeien richting eerste selectie”, aldus hoofd opleidingen Michel Jansen.