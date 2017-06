‘‘Man van meer dan 100 miljoen euro’ weigert megacontract bij PSG’

Marco Verratti heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Paris Saint-Germain. Een ultiem aanbod van de Franse topclub is vrijdag afgewezen door de middenvelder, claimt Mediaset. Verratti en diens zaakwaarnemer zouden 's middags hebben gesproken met voorzitter Nasser Al-Khelaifi en sportief directeur Antero Henrique. Zij boden Verratti een lucratief contract aan, maar de Italiaan weigerde.

Verratti kon bijtekenen tegen een jaarloon van twaalf miljoen euro, claimt de Italiaanse zender. Het lijkt de controleur niet om het geld te doen, want volgens diverse media is hij al akkoord met Barcelona over een honorarium van tien miljoen euro. De Catalanen hebben echter nog geen overeenstemming bereikt met PSG. Verratti heeft nog een contract tot medio 2021 bij de grootmacht uit Frankrijk en zijn werkgever ziet hem liever niet vertrekken. Naar verluidt werd een bod van honderd miljoen euro van Barcelona reeds geweigerd door PSG.

Eerder deze week stelde Patrick Kluivert, voormalig directeur voetbalzaken in het Parc des Princes, dat Verratti 'gewoon' bij PSG blijft. "Verratti wil naar Barcelona, maar PSG zal hem niet laten gaan", verzekerde de Nederlander, die eraan toevoegde dat de international in zijn ogen meer waard is dan honderd miljoen euro. "Hij heeft zijn contract vorig jaar nog verlengd, dus ik denk dat het heel moeilijk zal worden voor Barcelona om hem binnen te halen."

Toch is vanuit Camp Nou het charmeoffensief al gestart. Neymar liet vrijdag al weten volgend seizoen graag samen te spelen met Verratti. De Braziliaan noemde de 24-jarige centrale middenvelder een 'geweldige speler' met een 'ongelooflijke techniek'. "Hij heeft de kwaliteiten en het juiste profiel om voor Barcelona te spelen", zei Neymar tegen Sport. "Mochten de clubs er met elkaar uitkomen, dan ben ik ervan overtuigd dat iedereen bij de club hem een warm welkom zal geven. Hij is een indrukwekkende speler."