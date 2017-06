PSV verrast: ‘Maar hij gaat niet een van de besten van de wereld worden’

PSV verraste maandag door de komst van Hirving Lozano aan te kondigen. De Mexicaan leek in eerste instantie te duur voor de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen, maar technisch manager Marcel Brands slaagde er uiteindelijk toch in om hem te strikken. De Braziliaanse journalist Paulo Freitas, die aals hoofdonderzoeker voor Football Manager goed op de hoogte is van het Zuid-Amerikaanse voetbal, is verbaasd dat PSV erin is geslaagd Chucky helemaal zelf over te nemen.

“Hij staat vrij hoog aangeschreven, maar niet zo hoog als een veelbelovende speler uit Argentinië of Brazilië. Dat heeft niet alleen met talent te maken, spelers uit die landen worden gewoon wat eerder gehyped”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. “Desondanks was zijn transfer naar PSV een enorme verrassing. Niemand dacht dat Lozano naar pak 'm beet Barcelona zou gaan, maar een goede middenmoter of subtopper in Spanje lag toch meer voor de hand. Hij werd, zoals jullie weten, zelfs aan Manchester City gelinkt.”

Freitas, die Lozano een snelle en technische speler noemt, denkt dat de vleugelaanvaller in de Eredivisie prima uit de voeten zal kunnen. Toch wil hij de verwachtingen ook ietwat temperen: “Maar Lozano gaat niet een van de beste spelers van de wereld worden, hoor. Daar geloof ik niks van.”