‘Miskoop van Real Madrid verliest half miljoen euro en laat zich verhuren’

Fábio Coentrao keert terug naar zijn vaderland, zo verzekeren Portugese media in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens onder meer A Bola heeft de 29-jarige linksback van Real Madrid al zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen met Sporting Portugal , op huurbasis. Club en speler zouden enkele weken geleden al een deal over een tijdelijke samenwerking hebben bereikt.

Real Madrid en Sporting Portugal kwam in de voorbije dagen eveneens tot een vergelijk. In het huurcontract is een optie tot koop voor de club uit Lissabon inbegrepen, daar het contract van Coentrao in het Santiago Bernabéu pas in de zomer van 2019 ten einde loopt. Volgens A Bola heeft de linkspoot, goed voor een jaarlijks inkomen van 3,5 miljoen euro, financieel moeten inleveren. Real Madrid was bereid om 2 miljoen euro voor zijn rekening te nemen, maar Sporting wilde niet verder gaan dan één miljoen euro. Coentrao moet zodoende genoegen nemen met een half miljoen euro minder in 2017/18.

Coentrao maakte in de zomer van 2011 de overstap van Benfica naar Real Madrid, voor dertig miljoen euro én op voorspraak van trainer en landgenoot José Mourinho. Alhoewel club en speler inmiddels al zes jaar met elkaar verbonden zijn, slaagde de miljoenenaankoop er nimmer in om tot een belangrijke kracht uit te groeien. In elk van zijn eerste vier seizoenen speelde hij nooit meer dan 45 procent van de mogelijke minuten: een moyenne van 33 procent.

Coentrao werd in 2015/16 uitgeleend aan AS Monaco, waar hij leek op te bloeien. Divers blessureleed zorgde ervoor dat de tijdelijke samenwerking uiteindelijk toch mislukte. De linkspoot kwam afgelopen seizoen niet of nauwelijks in de plannen van Zinédine Zidane voor: hij speelde slechts 297 minuten, verdeeld over zes wedstrijden, en dat betekende slechts vijf procent van de mogelijke minuten.