‘Manchester City nadert akkoord over voormalig oogappel van Guardiola’

Manchester City nadert een deal inzake Daniel Alves, zo verzekeren diverse media in Engeland en Italië zaterdagavond. De Engelse topclub wilde de komst van Benjamin Mendy (AS Monaco) en Kyle Walker (Tottenham Hotspur) naar het Etihad Stadium eerder afronden dan andere transfers, maar de gesprekken met Juventus over de Braziliaan zitten inmiddels in een vergevorderd stadium.

Manchester City wil in totaal vier backs aantrekken: linksback Mendy, rechtsback Walker, rechtsback Alves én linksback Ryan Bertrand van Southampton. Txiki Begiristain, technisch directeur van the Citizens, heeft inmiddels goede hoop dat Alves de derde miljoenenaankoop gaat worden voor komend seizoen, nadat eerder al Bernardo Silva (AS Monaco) en Ederson (Benfica) hun jawoord gaven.

AS Monaco en Tottenham willen een zo hoog mogelijk transferbedrag ontvangen voor respectievelijk Mendy en Walker, maar Juventus neemt genoegen met een relatief laag transferbedrag voor Alves. Josep Guardiola wil maar wat graag opnieuw samenwerken met de Braziliaan, die jarenlang voor het succesvolle Barcelona speelde en een jaar geleden een contract voor twee seizoenen met Juventus ondertekende. Na een geweldig seizoen hoopte Alves dat de clubleiding bereid was om zijn contract met minimaal twee jaar te verlengen, maar de clubleiding wees de back op zijn leeftijd van 34 jaar.

Guardiola wil vooral meer karaktervoetballers in de kleedkamer, spelers met een absolute winnaarsmentaliteit. Aleksander Kolarov is een van de weinige spelers van Manchester City met overtuigingskracht. Na de komst van Alves hoopt de clubleiding de transfer van Mendy af te ronden. De Frans international wil per se naar het Etihad Stadium en heeft Chelsea en Liverpool teleurgesteld.