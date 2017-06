‘ADO Den Haag ziet sterkhouder mogelijk terugkeren naar thuisland’

ADO Den Haag dreigt Mike Havenaar kwijt te raken, zo weten Omroep West en Nikkan Sports te melden. Vissel Kobe wil de Japanse spits graag terughalen naar zijn thuisland. De club uit de Hofstad heeft vooralsnog geen akkoord gesloten met de Japanse club.

Overigens is Vissel Kobe niet de enige club die geïnteresseerd is in Havenaar. Ook vanuit Dubai is geïnformeerd naar de dertigjarige spits, die bij ADO nog een contract tot 2018 heeft. Havenaar moest afgelopen seizoen een aantal wedstrijden missen door een virusinfectie. Toch kwam de spits tot dertig optredens voor ADO, waarin hij tien keer het net wist te vinden.

De Japans international speelt inmiddels twee seizoenen in het shirt van ADO Den Haag. Vitesse haalde Havenaar in 2012 vanuit Japan naar Nederland. Na tweeënhalf jaar verliet de spits Arnhem voor een avontuur bij het Spaanse Córdoba, maar dat liep uit op een teleurstelling. Via HJK Helsinki kwam hij in de Hofstad terecht. Havenaar kan bij Vissel Kobe ploeggenoot worden van Lukas Podolski, die Galatasaray deze zomer inruilt voor de Japanse club.