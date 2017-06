‘We willen de transfer van Bertrand Traoré absoluut afronden’

Jean-Michel Aulas heeft bevestigd belangstelling te hebben voor Bertrand Traoré. De voorzitter van Olympique Lyon wil de 21-jarige rechtsbuiten, die in de Europa League namens Ajax nog twee wedstrijden in actie kwam tegen Lyon, zo snel mogelijk vastleggen.

“We willen Traoré naar de club halen. Er worden vergevorderde gesprekken gevoerd, maar er zijn veel clubs geïnteresseerd. We willen de deal in ieder geval absoluut afronden”, aldus Aulas in de Franse pers. Volgens l’Équipe heeft Traoré overigens al laten weten dat hij in principe de overstap wil maken naar de club uit de Ligue 1.

Traoré schijnt ook nog in de belangstelling te staan van Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Galatasaray, Everton, West Ham United en Lille, maar zijn voorkeur lijkt dus uit te gaan naar les Gones. Hij heeft bij Chelsea nog een contract tot de zomer van 2019, maar komt niet in de plannen van manager Antonio Conte voor.