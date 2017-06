PSV'er zint op transfer: ‘Ja, voor mijn gevoel ben ik daar wel aan toe nu’

Als het aan Jetro Willems ligt, vertrekt hij komende zomer bij PSV. De verdediger zegt in gesprek met De PSV Supporter dat hij voor zijn gevoel klaar is in Eindhoven. Afgelopen zomer had hij al naar AS Monaco kunnen vertrekken, maar die transfer ging uiteindelijk niet door.

De Monegasken bereikten afgelopen seizoen de halve finale van de Champions League. “Natuurlijk is het een hele mooie club. En nu ik ze zie voetballen in de halve finale denk ik wel eens: daar had ik ook kunnen staan. Maar dat kan ik gelukkig redelijk makkelijk loslaten”, zegt de linkerverdediger, wiens contract in 2018 afloopt. Om die reden zal PSV hem deze zomer graag willen slijten om nog een transfersom aan hem over te houden.

“Ik voetbal bij PSV, de mooiste club van Nederland, en dat vergeten we nog wel eens. Ik moet niet per se weg, ik ga pas weg als het moment en de club juist zijn”, aldus Willems, die wel aan een transfer denkt. “Ja, voor mijn gevoel ben ik daar wel aan toe nu. Ik heb in Nederland met PSV alles gewonnen wat er te winnen valt en zou het graag eens over de grens willen bekijken. Maar dan moeten geïnteresseerde clubs zich wel melden, natuurlijk.”