Lloris lovend over landgenoten: ‘Ze zijn klaar voor het allerhoogste niveau’

Hugo Lloris heeft de afgelopen tijd de nodige talenten door zien breken bij de Franse nationale ploeg. De sluitpost is onder de indruk van spelers als Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Thomas Lemar, maar wil niet te hard van stapel lopen. “We moeten ze de tijd geven om te rijpen”, zegt Lloris in gesprek met de Engelse pers.

“In Frankrijk hebben we veel grote talenten en het is waar dat de nieuwe generatie fantastisch is, maar ze hebben tijd nodig. Ze hebben dinsdag (in de oefenwedstrijd tussen Frankrijk en Engeland, red.) laten zien dat ze mee kunnen op het allerhoogste niveau. Laten we zien wat er in de Premier League gaat gebeuren”, aldus de Franse doelman van Tottenham Hotspur, die in de Premier League al de nodige ploeggenoten tegenkomt.

Eén daarvan is Paul Pogba, die vorige zomer voor een recordbedrag naar Manchester United vertrok. “Misschien moest hij dingen bewijzen. Maar hij speelt bij één van de grootste clubs ter wereld, speelt in de Premier League en heeft het juiste niveau. Hij speelde dinsdag fantastisch op het middenveld. Ik betwijfel niet dat Pogba alleen maar beter en beter wordt.”