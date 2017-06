‘Ajax en Keizer bereiken mondeling akkoord over contract en eenzijdige optie’

Niets lijkt een dienstverband van Marcel Keizer als hoofdcoach van Ajax nog in de weg te staan. Volgens de donderdageditie van De Telegraaf heeft de trainer van Jong Ajax een mondeling akkoord met de clubleiding bereikt over een contract van twee jaar. Ajax bedong bovendien een eenzijdige optie voor een derde seizoen. De afspraken worden donderdag schriftelijk uitgewerkt.

Volgens het dagblad sprak uit het eerste voorstel van Ajax veel vertrouwen, gezien de contractduur en het verbeterde salaris ten opzichte van dat bij Jong Ajax. Als de afspraken op papier zijn gezet en het contract wordt goedgekeurd door Keizers zaakwaarnemer Humphrey Nijman, kunnen de handtekeningen worden gezet en kan de Amsterdamse club met het nieuws naar buiten treden.

Dinsdag werd al duidelijk dat de clubleiding van Ajax in Keizer de beste kandidaat ziet om de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz op te volgen. Als trainer werkte hij nog nooit op het hoogste niveau. De oud-voetballer had twee jaar Telstar onder zijn hoede, waarna hij als technisch directeur bij SC Cambuur aan de slag ging. Via een uitstapje als trainer bij FC Emmen keerde hij als coach terug in Friesland. Ajax haalde Keizer na de Friese degradatie uit de Eredivisie vorig jaar terug naar Amsterdam.

Ajax heeft ook een akkoord bereikt met Hennie Spijkerman om ook onder Keizer als assistent-trainer te gaan fungeren. Spijkerman wilde een andere functie na een jaar onder Bosz, maar blijft na de komst van Keizer nu lid van de technische staf.. Daarnaast is de club volgens het dagblad dicht bij het vastleggen van Aron Winter als tweede assistent.