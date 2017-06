Nederlandse amateurkeeper vervult droom met wedstrijd in Camp Nou

Voor Matthew Lentink komt komend weekeinde een droom uit. De doelman van de Zeeuwse voetbalclub Kloetinge gaat zaterdag trainen op het trainingscomplex van Barcelona en speelt een dag later een wedstrijd in het Camp Nou. Lentink is namelijk een van de 22 prijswinnaars die over enkele dagen door de club in de watten zullen worden gelegd.

Lentink kocht vorig jaar een shirt in de fanstore, vulde wat gegevens in en kreeg onlangs een mailtje. Samen met 21 andere fans uit heel de wereld wordt hij vrijdag in Barcelona verwacht. "Ik heb toch eerst mijn vader gebeld of hij kon achterhalen of dit echt was", vertelt Lentink in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Daarna heb ik zelf met een mailtje gereageerd. Ik kreeg een nette reactie terug en dat werd een hele mailwisseling."

De vlucht, het verblijf en de maaltijden zijn allemaal door Barcelona geregeld en voor Lentink ligt een compleet trainings- en wedstrijdtenue klaar. Hij gelooft niet dat de Catalanen hem op zijn keeperskwaliteiten hebben geselecteerd. "Daar hebben ze namelijk niet naar gevraagd. Maar op basis van de training van zaterdag worden er twee gelijkwaardige selecties gemaakt. Ik neem mijn handschoenen dus maar mee, maar het maakt mij eigenlijk niet uit of ik moet keepen of voetballen in zo’n stadion."