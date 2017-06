Update: Heerenveen maakt transfer officieel: ‘Gevoel was meteen goed’

SC Heerenveen versterkte zich maandag al met Warner Hahn en de Friezen zitten ook woensdag niet stil op de transfermarkt. Omrop Fryslân meldt namelijk dat de club woensdagmiddag aanwinst nummer twee gaat presenteren in de vorm van Daniel Höegh.

De 26-jarige centrale verdediger wordt opgepikt bij FC Basel, waar hij nog een contract heeft tot 2019. De Deen begon zijn loopbaan bij Odense BK en vertrok twee jaar geleden voor 1,5 miljoen naar Zwitserland, waar hij er echter nooit in slaagde om een basisplaats te veroveren.

De enkelvoudig Deens international wordt woensdagmiddag medisch gekeurd en, als er geen problemen aan het licht komen, vervolgens gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion. Hoeveel Heerenveen precies neerlegt voor Höegh is niet bekend.

Update 14.12 uur - Heerenveen maakt transfer officieel: ‘Gevoel was meteen goed’

SC Heerenveen heeft zich versterkt met Daniel Höegh, zo laten de Friezen woensdagmiddag weten via de officiële kanalen. De Deen, die over wordt genomen van FC Basel, heeft een contract voor twee seizoenen getekend in het Abe Lenstra Stadion. “Mijn gevoel bij Heerenveen was meteen goed. Uit de gesprekken bleek dat wat zij van me wisten en verwachten dat ik bij kan dragen, precies overeen komt met mijn beeld. Dat gaf me het gevoel dat ik de juiste keuze maakte. Het is een prachtige week voor me. Ik heb een nieuwe club en over enkele dagen ga ik trouwen. Het kan niet mooier”, vertelt hij op de website van zijn nieuwe club.