Mbappé reageert: ‘Ze proberen me al sinds mijn veertiende te halen’

Kylian Mbappé kwam ook dinsdagavond niet tot scoren voor Frankrijk. De bijzonder getalenteerde aanvaller van AS Monaco speelde tegen Engeland zijn vierde A-interland, maar had geen productief aandeel in de 3-2 overwinning. Mbappé was wel voortdurend een gevaar voor de Engelse defensie. Na afloop ontkwam de achttienjarige Fransman niet aan vragen over zijn toekomst op korte termijn.

AS Monaco wil graag langer door met Mbappé, maar Real Madrid en Manchester City zijn bereid om grof geld te betalen voor de tiener. Bedragen van 120 à 140 miljoen euro passeerden de voorbije weken de revue. "We gaan nu met de familie op vakantie en we zullen zien wat er gebeurt", zo vertelde de aanvaller. "We moeten kijken wat er gaat gebeuren en wat de club wil. Ik sta onder contract, ik ben niet transfervrij."

"Real Madrid? Ze proberen me al sinds mijn veertiende te halen." Op sociale media circuleert een foto van een piepjonge Mbappé met Real Madrid-icoon Cristiano Ronaldo, tijdens de stage van de tiener op het trainingscomplex van de Spaanse topclub. De Champions League-winnaar wilde graag in zee met Mbappé, die echter meer voelde voor een langer verblijf in Monaco en sinds vorig jaar is doorgebroken.

Mbappé weet niet wat de kranten over hem en/of zijn toekomst schrijven. "Nee, ik lees geen kranten meer. Alleen toen ik klein was." Hij maakt zich geen zorgen over het uitblijven van zijn eerste doelpunt in het tenue van les Bleus. "Als je te graag wil, gaat het zeker niet lukken." Mbappé is nu klaar en blikt met een tevreden gevoel terug op het seizoen. "Het is goed geëindigd, maar het begin had beter gekund."