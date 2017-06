Piepjong Arsenal-doelwit bevestigt interesse: ‘Men was geshockeerd’

Joel Asoro staat mogelijk voor een droomtransfer. De achttienjarige middenvelder annex aanvaller heeft pas vier officiële wedstrijden gespeeld in het eerste van Sunderland, maar heeft indruk weten te maken op Arsène Wenger. Onlangs schreven de Engelse media dat Arsenal voor 5,7 miljoen euro een dubbelslag wil slaan bij Sunderland, door Asoro en Benjamin Mbunga-Kimpioka over te nemen.

"Ja, ik ben ervan op de hoogte", vertelt Asoro aan Expressen. "Mensen waren daar een beetje geshockeerd door, omdat ik weinig ervaring heb in het eerste. Het is duidelijk dat men verbaasd is, maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik heb er wel wat van meegekregen, maar als ik er te veel over nadenkt, ga ik mezelf steeds afvragen: 'wat als, wat als?'."

"Daarom probeer ik er niet te veel over na te denken. Het was voor mij een schok. Mijn zaakwaarnemer houdt zich ermee bezig", laat de jonge Zweed weten. Asoro bereidt zich op dit moment met Zweden voor op het EK Onder-21. Hij speelde vier duels voor het jeugdelftal en wacht nog op zijn debuut in het vlaggenschip van Zweden.