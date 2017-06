Gewilde Lewis Baker mag voorlopig niet met geïnteresseerde clubs praten

Clubs met interesse in Lewis Baker zullen geduld moeten tonen. De middenvelder, die de voorbije twee seizoenen tijdelijk door Chelsea bij Vitesse werd ondergebracht, geniet belangstelling van tal van Premier League-clubs. Het management van Baker komt het trainingskamp van Engeland Onder-21 echter niet binnen.

Engeland bereidt zich in Kielce voor op het aanstaande EK Onder-21 in Polen. Zaakwaarnemers zijn niet welkom, zo benadrukt Aidy Boothroyd. "Ik wil dat ze zich volledig op de wedstrijden focussen. Er wordt in deze periode van het jaar volop gespeculeerd. De spelers moeten echter beseffen waarom ze hier zijn. Er zullen dingen gebeuren en ik weet zeker dat er verzoeken binnen zullen komen. Zaakwaarnemers en familie zijn echter niet welkom", zo stelt de bondscoach van the Young Lions.

Baker maakte vooral afgelopen seizoen een uitstekende indruk in het tenue van Vitesse. Dat heeft geleid tot interesse van vooral Bournemouth, Swansea City en Newcastle United. Het is nog onduidelijk wat Antonio Conte met de middenvelder van plan is: een nieuwe verhuurperiode of een eerlijke kans bij de A-selectie van de landskampioen.

Eddie Howe is bij Bournemouth op zoek naar een vervanger voor Jack Wilshere, die na zijn verhuurperiode is teruggekeerd naar Arsenal. Swansea City-manager Paul Clement was de rechterhand van Carlo Ancelotti in diens periode bij Chelsea en bewaart goede herinneringen aan Baker als jeugdspeler. Rafael Benítez hoopt met Baker, die een contract tot medio 2019 heeft, meer creatieve impulsen aan zijn selectie toe te voegen.