‘Wij zijn Frankenstein en hebben het monster Arda Turan zelf gecreëerd’

ISTANBUL - Turkije neemt het zondagavond in Albanië op tegen Kosovo en heeft de punten hard nodig in de strijd om een ticket voor het WK in Rusland. Arda Turan zal de nationale ploeg niet bijstaan in Shkodër, want hij besloot dinsdag te stoppen als international. Aanleiding vormde een ruzie met journalist Bilal Mese, afgelopen maandagavond in een vliegtuig van Skopje naar Triëst.

Premiecrisis

Turkije speelde maandag met 0-0 gelijk tegen Macedonië en vloog direct door naar Triëst om vervolgens naar Slovenië af te reizen, alwaar men op trainingskamp is voor het duel met Kosovo. Nog voordat het vliegtuig de landingsbaan had verlaten, kreeg Arda het verbaal aan de stok met Mese, die als journalist eveneens in de vliegmachine aanwezig was. “Vertel op Bilal, was je erbij? Was je erbij toen wij spraken over de bonussen, waarover jij hebt geschreven? Aan wie heb ik geld gevraagd? Aan wie heb ik premies gevraagd? Kom op! Wie heeft jou opgedragen om dat te schrijven?”, foeterde Arda.

De linksbuiten van Barcelona verwees naar een artikel dat enkele dagen na de uitschakeling op het EK in Frankrijk in Milliyet was verschenen. Mese kwam daarin tot de conclusie dat het falen van Turkije op het toernooi voor een groot deel viel toe te schrijven aan de onrust die het verdelen van de EK-premies had veroorzaakt. Dat zit zo: volgens een via Sporx uitgelekt document was het bondscoach Fatih Terim zelf die de premies voor het EK had vastgesteld. Hij bepaalde dus wie wat zou opstrijken. Opvallend was dat Burak Yilmaz en Gökhan Gönül niet in de premielijst waren opgenomen.

Bilal Mese en Arda Turan in betere tijden.

De spits en rechtsback kwamen kennelijk niet in aanmerking voor een bonus. Verder viel op dat reservedoelman Hayrullah Alyuz wél aanspraak maakte op een premie, dat Mehmet Topal relatief weinig verdiende en dat onder anderen Oguzhan Özyakup tot de topverdieners behoorde. Arda had zich als woordvoerder van de groep met de kwestie bemoeid en zou flink zijn gebotst met Terim, hoewel later zou blijken dat Terim de premies nooit zelf heeft verdeeld. Hij zou bondsvoorzitter Yildirim Demirören enkel hebben opgedragen dat de startpremie eerlijk onder de spelersgroep moest worden verdeeld.

Laster

Het kwaad was echter al geschied. De selectie raakte door de prim krizi verdeeld en Terim riep Arda niet op voor de kwalificatieduels met Kroatië (1-1), Oekraïne (2-2) en IJsland (2-0 verlies). Toen Arda Bilal Mese afgelopen maandag tegenkwam in het vliegtuig, herinnerde hij hem aan het bewuste artikel van een jaar geleden. “Wat voor land is dit dat ze jou toelaten op dit vliegtuig? Fuck hen die jou laten meevliegen, zitten ze in het vliegtuig? Bij wie heb ik volgens jou bij het EK om geld geschooid? Jij klootzak! Ik ben niet zoals alle anderen; nu ben jij aan de beurt. Ik stop ooit met voetballen, maar zal nooit tolereren dat mensen zo over mijn eer en mijn familie schrijven.”

“Jouw baas is Demirören! Jij bent van de krant van de bondsvoorzitter! Jouw baas is toch de president van de bond of niet soms?”, aldus Arda, die Mese vervolgens zou hebben aangevlogen, maar op tijd kon worden afgestopt door Caner Erkin en Burak Yilmaz. Hij voegde daar later op Instagram het volgende aan toe: “Ik schrijf dit niet om mijzelf te verdedigen, maar om de mensen te informeren. Als jullie morgen opstaan, zullen jullie in het nieuws alleen maar kritiek en randzaken tegenkomen. Ze (de media, red.) zullen elkaar steunen. Ik zeg het maar alvast!”, schreef Arda onder meer. Hij kreeg gelijk, want Milliyet opende met een stuk over ‘De lelijkheid achter de maansterren’.

De voorpagina van Milliyet.

Het dagblad schreef dat Arda de reactie van het publiek heeft gekregen die hij verdiende omdat hij zich wil voordoen als een familievoetballer, maar ondertussen zijn ‘ware ordentelijkheid onthult’ en ‘laster’ pleegt tegenover een verslaggever. “Het is belangrijk dat de nationale ploeg zich ontdoet van dit virus, van deze chronische ziekte.” Arda verweet op zijn beurt de krant weer van ‘leugens en laster’, zo schreef hij: “Ze vergeten de waardigheid die we voelen wanneer we voor de nationale ploeg spelen. Ze schrijven maar wat en dat noemen ze dan journalistiek, maar maak je geen zorgen: het zijn er maar drie of vijf. Ze zijn het gewend om zo te opereren, dat zit in hun systeem. Met hun artikelen voeden ze kinderen en jonge mensen met chaos”, aldus Arda.

“Je kunt niet praten over het karakter van mensen en hun families, onthoud dat! Ik bedank de journalisten die mij bekritiseren om mijn spel, want dat is en blijft hun taak. Maar je kunt mijn familie en mijn waarden niet aanvallen. Of het waar is wat ik heb gedaan (Mese bij de keel gegrepen, red.)? Ik heb geen idee! Ik ben in ieder geval niet iemand die iemand thuis opzoekt of hem achter zijn rug om aanvalt. Ik ben een man die het recht in het gezicht durft te zeggen. Misschien is dat niet goed, maar het is wel mijn eerlijke en eerbare reactie. Of ik in het vliegtuig antwoorden heb gekregen van Mese? Nee! Hij draaide eromheen, typisch. Hij heeft er maanden over geschreven, maar zegt nu niet één woord recht in mijn gezicht.”

Persconferentie

“Ze zullen morgen wel weer over mij praten. Het kind dat op deze foto te zien is, staat voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Hij heeft nooit iets van iemand gewild, behalve van God. Hij is zijn avontuur in het leven begonnen om een eerbare man te zijn, om zijn familie te beschermen. Wie over mijn eer of familie praat, krijgt mijn antwoord. Goedenavond.” Arda gaf dinsdagmiddag in een Sloveense perszaal meer tekst en uitleg. Zoals hij al voorspelde, koos het journaille kant en bleef de pers uit steun voor collega Mese weg. In de persruimte waren slechts een paar journalisten en cameramannen aanwezig, evenals de internationals Burak, Cenk Tosun, Gönül, Erkin, Olcay Sahan, Selçuk Inan, Topal en Ismail Köybasi.

“Ik zit hier niet als aanvoerder, maar als gewone burger. Ik heb geen spijt van wat er gebeurd is, voel mij nu vogeltje vrij. Na een gesprek met de trainer en de bondsvoorzitter is besloten dat ik niet meedoe tegen Kosovo. Ik ben de ploeg tot last en heb besloten mijn internationale carrière te beëindigen”, sprak de man die in 97 interlands 16 doelpunten maakte en deelnam aan twee EK’s. “Ik heb steroïden, cortisob, werkelijk waar alle mogelijke medicijnen gebruikt om voor mijn land te mogen spelen. Ik houd van mijn land, de vlag en de inwoners. Ik heb gezegd dat ik bereid ben om mijzelf vanwege alle problemen terug te trekken. Het begint nu pijn te doen en dus denk ik dat de tijd er rijp voor is. Ik bedank iedereen met wie ik gewerkt heb voor het vertrouwen en alle hulp. Ik neem in eer afscheid van de nationale ploeg.”

Victor Frankenstein

Over dat laatste zijn de meningen verdeeld, maar Ridvan Dilmen is in ieder geval een van de prominenten die de dertigjarige Arda steunt. “De journalisten moeten in de spiegel kijken (…) Arda heeft gesproken als een leeuw. Bovendien heeft hij toegegeven fouten te hebben gemaakt. Arda Turan is met zijn karakter een held in mijn hart”, sprak de 54-jarige commentator van NTVSpor, die zelf 31 interlands speelde en als aanvallende middenvelder uitkwam voor onder meer Fenerbahçe. Göksel Gümüsdag, de voorzitter van Medipol Basaksehir, liet zich kritischer uit over Arda: “Wat de reden ook is, het is onacceptabel dat iemand met zo’n verantwoordelijkheid zijn controle zo verliest.”

Arda Turan geeft zijn persconferentie voor een bijna lege zaal.

“Hij is een erg getalenteerde voetballer die ons land in de wereld vertegenwoordigt, maar dit is verkeerd. Ik weet niet hoe hij denkt dit weer goed te kunnen maken, maar als broeder zou ik hem adviseren om eerst maar eens zijn excuses aan te bieden aan de journalist.” Dat laatste zal Arda waarschijnlijk niet doen, maar het kan hem mogelijk wel helpen, want Mese heeft al aangekondigd dat hij juridische stappen onderneemt tegen Arda en vijftien getuigen heeft verzameld. “Ik zat in het vliegtuig en had net mijn riem vastgemaakt toen Arda tegen mij begon te schreeuwen. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar hij bleef schreeuwen en schelden. Ik was geschokt. Hij probeerde mij te raken, maar sloeg mis. Fotojournalist Vedat Danaci en assistent-bondscoach Levent Sahin probeerden Arda te kalmeren, maar dat hielp niet echt. Ik denk dat het goed is dat Terim hem vervolgens heeft weggestuurd”, aldus Mese.

De journalist is er zondag niet bij wanneer Turkije tegen Kosovo speelt omdat hij naar eigen zeggen in Istanbul wil bekomen van de schrik. Ondertussen zal het interlandpensioen van Arda de gemoederen flink blijven bezighouden. De 77-jarige journalist Hincal Uluç vertelde in het programma 90’a van A Spor TV dat niet alleen Arda blaam treft, maar ook de voetbalautoriteiten en de media: “Zijn vertrek is een verlossing, maar hoe hij zich heeft opgesteld, dat komt niet uit de lucht vallen. Wij, de media incluis, hebben Arda namelijk zo gemaakt”, luidde de opvallende conclusie van de ervaren verslaggever.

“De straf die Arda nu ten deel valt, helpt niemand. Als we niet tot de kern van het probleem komen, dan kan er morgen zomaar een nieuw monster van Frankenstein opstaan. Wij zijn met z’n allen wetenschapper Frankenstein die het monster dat we zien, hebben gecreëerd. Het probleem ligt dieper, bij de officials van de Turkse voetbalbond. De Minister van Sport moet dus het voortouw nemen om deze problemen aan te pakken en ook Fatih Terim is verantwoordelijk. Hij heeft toch autoriteit en is de Imparator? Waarom vond er onder zijn ogen dan een ruzie plaats in het vliegtuig en hoorde hij er pas later van?”, aldus Uluç. Voor Turkije is het te hopen dat de kranten na komende zondag niet meer vol staan van de perikelen rondom Arda, maar van een klinkende en cruciale zege op Kosovo.