Twente reageert ‘diep bedroefd’ op overlijden Tioté: ‘Een geweldige prof’

FC Twente heeft geschokt en diep bedroefd gereageerd op het overlijden van Cheikh Tioté. De Ivoriaan zakte op de training van zijn club Beijing Enterprises plots in elkaar. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd en overleed daar vermoedelijk aan de gevolgen van hartfalen.

Tioté maakte in de zomer van 2008 de overstap van Anderlecht naar Twente en werd in 2010 kampioen met de Tukkers. Dat jaar won de Ivoriaanse middenvelder ook de Johan Cruijff Schaal. Na 87 wedstrijden voor de club uit Enschede verkaste hij naar Newcastle United. “We zijn geschrokken en diep bedroefd door zijn plotselinge overlijden”, reageert Jan van Halst op de clubwebsite van Twente.

“Cheick was een fantastische jongen en een geweldige prof. Hij was introvert en kon in stilte van dingen genieten. Als speler was Cheick hard, maar fair en bovenal beresterk. Zo zullen we hem bij FC Twente altijd blijven herinneren. Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies”, aldus Van Halst.