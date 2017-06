Koeman: ‘Je kunt dit Real niet vergelijken met het Barcelona van Guardiola’

Ronald Koeman noemt Real Madrid de verdiende winnaar van de Champions League, maar vindt de ploeg van Zinédine Zidane niet het sterkste team van het afgelopen decennium. Volgens Koeman kan de Madrileense ploeg niet tippen aan die van Josep Guardiola bij Barcelona. Desondanks is de Nederlander lovend over het werk van Zidane.

"Dit seizoen was Real de beste ploeg in de Champions League. Real speelde een uitstekende tweede helft tegen Juventus. Het is een waardige winnaar, maar of het de beste ploeg ooit is?", vraagt Koeman zich af in gesprek met AS. "Je kunt dit Real niet vergelijken met het Barcelona van Josep Guardiola. Dat was een geweldige ploeg. Ik heb hoe dan ook veel respect voor wat Zinédine Zidane en Real hebben gepresteerd."

Koeman wordt ook gevraagd naar de aanstelling van Ernesto Valverde als nieuwe trainer van Barcelona. Zelf was hij niet concreet in beeld, zegt de Everton-trainer tijdens een golftoernooi van de Johan Cruyff Foundation. "Wat wil je dat ik zeg over Valverde? We zullen zien hoe hij het doet. Wat ik kan zeggen, is dat niemand van Barcelona contact met mij heeft opgenomen om trainer te worden."