Vijf mensen nog kritiek na paniek in Turijn: ‘Het was als het Heizeldrama’

Zeker vijf personen zijn na de paniek en onrust op het Piazza San Carlo in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, onder wie een vierjarige. Daarnaast zijn nog eens zeshonderd mensen (licht)gewond geraakt, zo meldt Sky Italia.

Aan het einde van de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid gooide een persoon vuurwerk de menigte in op het plein in Turijn om vervolgens te melden dat het een bom betrof. Er brak massale paniek uit en mensen probeerden zo snel mogelijk te vluchten. Een andere versie luidt dat het omvallen van een hek de aanstichter van alle heisa was.

“Ik ben in shock. Het was als Heysel. Ik was er. Het was als Heysel!”, zei een supporter tegen bovengenoemde televisiezender. Hij was net als alle anderen op het Piazza afgekomen om op een scherm de wedstrijd van Juventus en Real te volgen. Bij het Heizeldrama, tijdens een duel tussen Liverpool en Juventus, kwamen in 1985 39 mensen om het leven.