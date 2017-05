‘Sponsornaam niet uitgesloten voor Johan Cruijff ArenA’

Ajax maakte eind vorige maand tot vreugde van veel supporters bekend dat de Amsterdam ArenA binnen afzienbare tijd door het leven zal gaan als de Johan Cruijff ArenA. Het blijft voor het naar de overleden clubicoon overleden stadion wellicht echter niet bij die naam, aangezien de Volkskrant weet te melden dat een sponsornaam niet compleet uitgesloten is.

Het college van B&W van Amsterdam stuurde dinsdag een intentieovereenkomst naar de gemeenteraad van de hoofdstad, waaruit blijkt dat een merknaam aan de naam van het stadion kan worden toegevoegd. Aan die toevoeging zitten wel enkele haken en ogen, aangezien de erven van Cruijff hun fiat moeten geven aan een mogelijke sponsor. Tabaksfabrikanten zijn volgens het medium, aangezien de oud-speler van verder onder meer Barcelona overleed aan longkanker, bijvoorbeeld uitgesloten.

Uit de overeenkomst blijkt verder dat de gemeente Amsterdam van plan is om voor de komende 10 jaar een strategisch belang van 25 procent in het stadion in handen te houden. De gemeente doet 23 procent van zijn ‘Arena-certificaten’ over aan Ajax, dat een huurverlaging van 75 procent heeft weten te bedingen. De intentieovereenkomst moet overigens nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de directies en raden van commissarissen van Ajax en de ArenA.