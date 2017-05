‘Gevoelsmens’ vertrekt bij NEC: ‘Dat is niet afhankelijk van de degradatie’

Edwin de Kruijff verlengt zijn aflopende contract bij NEC niet. De technisch manager heeft niet het juiste gevoel en vertrekt daarom bij de club. Dat maakt De Kruijff zondagavond bekend na de degradatie van NEC naar de Jupiler League.

De Kruijff werd in november 2016 aangesteld bij NEC, nadat hij acht dienstjaren bij FC Utrecht achter de rug had. "Ik heb niet honderd procent het goede gevoel om hier door te gaan en dan moet je het niet doen", verklaart De Kruijff aan De Gelderlander.

De bestuurder noemt zijn beslissing onafhankelijk van de degradatie. "In de zes, zeven maanden die ik bij NEC heb gewerkt is veel gebeurd. Ik ben een gevoelsmens. Ik moet geen spijt krijgen van een beslissing, dat zijn niet goed zijn voor mij en ook niet voor de club."

Algemeen directeur Bart van Ingen zegt tegen Omroep Gelderland nog niet te weten of hij blijft. "Ik ben wel eindverantwoordelijk voor deze degradatie. Ik beslis daar niet over", zegt hij. Volgens Van Ingen heeft NEC geleerd van de vorige degradatie. "We hebben aan een plan B gewerkt. We moeten nu terug naar een begroting van 3,2 miljoen terug naar 2,0 miljoen. Dan hoeft er 'maar' 1,2 miljoen af."