‘Pietje Bell’ dacht niet aan Oranje: ‘Zou weer wat als hoofdtrainer gaan doen’

Mario Been staat ruim drie jaar na zijn vertrek bij Racing Genk weer voor een klus als hoofdtrainer. De geboren Rotterdammer gaat volgend seizoen aan de slag bij het Cypriotische APOEL Nicosia en kijkt uit naar het avontuur op het eiland.

"Het is een mooie club, waar ik ook al ben geweest", vertelt de oud-coach van onder meer Feyenoord en NEC in Langs de Lijn En Omstreken. Hij sprak in 2015 al eens met APOEL. "Een club met veel mogelijkheden. Het is de regerend kampioen van Cyprus, dus ze spelen voorronde Champions League. Dat zijn mooie ingrediënten om weer aan de slag te gaan als hoofdtrainer."

Been fungeert dit seizoen als rechterhand van Dick Advocaat bij Fenerbahçe, dat momenteel derde staat in de Turkse competitie. "Ik denk dat we met het beschikbare materiaal het maximale eruit hebben gehaald. Ook hebben we in Europa overwinterd, dus dat hebben we ook goed gedaan", aldus Pietje Bell, die een hernieuwde samenwerking met Advocaat bij het Nederlands elftal niet zag zitten. "Als ik weer wat zou gaan doen, dan zou dat als hoofdtrainer zijn."