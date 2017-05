‘Feyenoord houdt kampioenselftal intact en bindt stopper langer’

Feyenoord sloeg onlangs al een flinke slag met de contractverlengingen van Brad Jones, Terence Kongolo en Jens Toornstra en binnenkort mag er weer witte rook uit De Kuip verwacht worden. Het Algemeen Dagblad meldt namelijk dat ook Jan-Arie van der Heijden binnenkort zijn krabbel gaat zetten onder een nieuwe verbintenis.

De verdediger heeft nu nog een contract tot medio volgend jaar, maar is dus naar verluidt van plan om hier snel minstens een jaar aan vast te plakken. Van der Heijden, die in 2015 transfervrij over kwam van Vitesse, leek afgelopen seizoen een rol op de bank te gaan krijgen. Hij knokte zich echter in de basiself van Giovanni van Bronckhorst, speelde 31 wedstrijden in de Eredivisie en was ook nog eens goed voor twee goals en vijf assists.

Feyenoord lijkt het succesvolle elftal dus zo goed als intact te kunnen houden. Dirk Kuyt, die met pensioen gaat, is vooralsnog de enige belangrijke speler die volgend seizoen zeker niet terugkeert. Eljero Elia aast weliswaar op een buitenlands avontuur, maar liet onlangs ook weten niet per definitie afwijzend tegenover een langer verblijf te staan. Technisch directeur Martin van Geel hoopt ook Watford-huurling Steven Berghuis voor de club te kunnen behouden.