Messi troeft Dost af: ‘Als ik dan toch van iemand moet verliezen’

In de strijd om de Europese Gouden Schoen heeft Bas Dost zijn meerdere moeten erkennen in Lionel Messi. Waar de Oranje-international het afgelopen seizoen goed was voor 34 competitietreffers, nam de Argentijn van Barcelona 37 doelpunten voor zijn rekening. “Als ik dan toch van iemand moet verliezen, dan heel graag van Messi”, aldus Dost.

Dost sloot het seizoen af met een hattrick, terwijl Messi tegen Eibar in de laatste speelronde twee keer scoorde. "Als je ziet welke spelers er in de top van het klassement staan, dan kan ik ook alleen maar trots zijn”, laat de spits van Sporting Portugal weten aan RTV Drenthe. “De titel gaat naar een absolute wereldster. Of ik inmiddels ook tot die categorie behoor? Het gaat in ieder geval wel heel goed."

De ex-spits van sc Heerenveen en VfL Wolfsburg kan terugkijken op een uitstekend seizoen. "Ik kwam hier als duurste aankoop ooit, kreeg meteen veel vertrouwen en heb het hier geweldig naar mijn zin", klinkt het. "Toch is het seizoen, puur persoonlijk, echt boven verwachting goed gegaan. Volgens de statistieken loop ik 1 op 1, maar ik heb maar 31 duels van de 34 gespeeld. Dus eigenlijk is het gemiddelde hoger."