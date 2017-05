Achttienjarige debutant beleeft droomavond en is belangrijk voor Benfica

Branimir Kalaica zal zich zijn debuutwedstrijd voor Benfica niet gauw vergeten. De achttienjarige centrale verdediger uit Kroatië mocht zaterdagavond starten tegen Boavista en bezorgde de kampioen van Portugal in de slotminuut een punt: 2-2. Benfica speelt dit seizoen nog één duel, want over acht dagen staat de finale van de Taça de Portugal tegen Vitória Guimarães op het programma.

Benfica kwam door een erehaag van spelers van Boavista het veld van Estádio do Bessa opgelopen, maar daarna kende de thuisploeg geen genade meer met de kampioen. Renato Santos opende na een kwartier de score na een breedtepass van Fábio Espinho en na de onderbreking verdubbelde André Schembri de marge. De Maltezer schoot overhoeks binnen na een handig steekpassje van Iuri Medeiros.

Benfica kwam twintig minuten voor tijd terug in de wedstrijd: Konstantinos Mitroglou werd vrij voor de keeper gezet door Rafa Silva en liet doelman Vagner met een schuiver kansloos. Benfica ging op jacht naar de gelijkmaker en vond die bijna, maar Rafa Silva schoot net naast. In de blessuretijd viel dan toch nog de 2-2: Branimir Kalaica kopte raak uit een hoekschop.