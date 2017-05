AZ wervelt met totale score van 8-2 naar finale tegen FC Utrecht

AZ en FC Utrecht gaan uitmaken wie ervandoor gaat met het laatste ticket voor Europees voetbal. De Alkmaarders waren na de 1-4 zege op FC Groningen van woensdag al vrijwel zeker van een plek in de finale, maar vonden zaterdag toch de motivatie om dezelfde score neer te zetten voor eigen publiek: 4-1. Op 25 en 28 mei wachten de ontmoetingen met Utrecht voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League.

De schier onmogelijke opdracht van Groningen werd al na acht minuten nog iets moeilijker. Calvin Stengs, het achttienjarige talent dat woensdag in Groningen zijn eerste doelpunt ooit maakte, stuurde Dabney dos Santos weg met een splijtende steekpass. Vervolgens legde Dos Santos de bal breed op Wout Weghorst, die de 1-0 binnentikte. Het was de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Daarna hing de margeverdubbeling nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1. AZ was enkele keren dreigend, bijvoorbeeld via een schot van Weghorst dat via de paal naast ging. Aan de overzijde miste Tom van Weert een goede kans.

De voor Oranje opgeroepen Sergio Padt werd viermaal verschalkt.

Het was uiteindelijk Groningen dat scoorde. Derrick Luckassen kopte de bal plots voor de voeten van Bryan Linssen, die dankbaar profiteerde. Met een pegel van afstand verschalkte hij Tim Krul, waardoor beide teams met een gelijke stand de kleedkamers opzochten. Desondanks leek er voor AZ weinig aan de hand. In de tweede helft zochten de Alkmaarders naar meer. Een geplaatst schot van Stengs werd nog stijlvol gekeerd door Sergio Padt, maar de onlangs door Dick Advocaat opgeroepen keeper ging bij de 2-1 in de fout. Hij kreeg de bal niet weg na een voorzet en Joris van Overeem kopte vervolgens over de uitgekomen Padt binnen.

Daarmee was het tweeluik definitief beslist. AZ deed er nog een schepje bovenop: Stengs bekroonde zijn uitstekende wedstrijd met een doelpunt. De jongeling ontving de bal van Van Overeem en knikte de 3-1 achter de kansloze Padt. Even daarna maakte Jop van der Linden als vervanger van Ron Vlaar zijn rentree een jaar van blessureleed. Mats Seuntjens vond Padt op zijn weg en liet na de 4-1 te maken. AZ wilde het publiek nog eenmaal laten opveren en dat gebeurde uiteindelijk ook. Jeremy Helmer veroverde de bal van Jason Davidson en daarna kon Van Overeem de eindstand bepalen.