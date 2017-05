‘Roda-geldschieter Korotaev vast voor ongedekte cheque van 17,7 miljoen’

Het bedrag waarvoor Aleksei Korotaev, de geldschieter van Roda JC, vast zit in een gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten, bedraagt 17,7 miljoen euro. Dat hebben drie goed ingevoerde bronnen onafhankelijk van elkaar bevestigd tegenover De Limburger. Korotaev schreef een cheque uit van 70.945.000 dirham, welke volgens Helin International uit Ras al Khaimah ongedekt was. Het bedrijf dat aangifte deed is een tussenpersoon voor investeerders die zaken doen met AK Investment Holdings, het bedrijf van Korotaev.

Het bedrijf van Korotaev beweert dat de ongedekte cheque op een misverstand berust, of dat het gaat om een bewuste poging om Korotaev in diskrediet te brengen. Korotaev werd in februari al opgepakt en kort daarna veroordeeld. In april was er een beroepszitting, binnenkort volgen er meerderen. Wanneer Korotaev er niet in slaagt het geschil uit de wereld te helpen, hangt hem een celstraf van drie jaar boven het hoofd.

Roda JC volgt de ontwikkelingen in de Emiraten met de handen op de rug gebonden. Voor de degradatiekandidaat is derhalve niet alleen de sportieve toekomst onzeker, ook de investering van Korotaev is onzeker. Hij zou twee miljoen euro bij een notaris geparkeerd hebben, geld waarmee de salarissen van vijf tussentijds aangetrokken spelers betaald kan worden. Zolang Korotaev vast zit, kan Roda dat geld op zijn buik schrijven.