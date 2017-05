Depay valt in de prijzen op Frans voetbalgala, Mbappé grootste talent

Memphis Depay is in zijn debuutjaar bij Olympique Lyon in de prijzen gevallen. De goal die de Oranje-interantional maakte in de competitiewedstrijd tegen Toulouse is maandagavond bij les Trophées UNFP de football verkozen tot het mooiste doelpunt van seizoen in de Ligue 1.

Depay ontving het leder op 12 maart in het thuisduel met Toulouse iets over de middenlijn en had al gezien dat Alban Lafont te ver voor zijn doel stond. De aanvaller aarzelde daarna geen moment en knalde de bal over de terugrennende keeper, die alleen maar toe kon kijken hoe de bal over hem heen zeilde. De treffer kreeg in totaal 42 procent van de stemmen.

Ook Edinson Cavani ontving een persoonlijke onderscheiding tijdens het jaarlijkse voetbalgala. De aanvalsleider van Paris-Saint Germain werd verkozen tot Speler van het Jaar. Cavani was dit seizoen in 35 competitiewedstrijden goed voor 35 doelpunten en voert daarmee de topscorerslijst aan, voor Alexandre Lacazette (26 treffers) en Radamel Falcao (21 treffers).

Tienersensantie Kylian Mbappé werd verkozen tot Talent van het Jaar. De achttienjarige aanvaller van AS Monaco debuteerde vorig seizoen al in de Ligue 1, maar beleefde deze voetbaljaargang zijn definitieve doorbraak. In 27 competitiewedstrijden trof Mbappé veertienmaal doel en verzorgde hij acht assists. Zijn coach Leonardo Jardim werd verkozen tot Trainer van het Jaar.