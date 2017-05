PSV komt kritische Gudmundsson tegemoet: ‘Selectie kleiner maken'

PSV-trainer Phillip Cocu liet zondag weten geen boodschap te hebben aan de onvrede van Albert Gudmundsson, maar Marcel Brands kan mogelijk meer begrip opbrengen voor de IJslander. De technisch directeur van de Eindhovense club stelt dat PSV zich volgend seizoen meer zal toeleggen op de jeugd.

"Natuurlijk is het aan de coach om de keuzes te maken voor zijn elftal. Maar intern hebben we wel uitgesproken om de selectie iets kleiner te maken, zodat deze jongens meer kansen krijgen en ook speelminuten kunnen gaan maken", zegt Brands maandag in gesprek met PSV TV. De beleidsmaker noemde geen namen, maar wekte de indruk te doelen op onder anderen Gudmundsson.

De negentienjarige middenvelder liet zondag na afloop van het thuisduel van PSV met PEC Zwolle via Twitter zijn onvrede merken over het spelersbeleid van Cocu. Gudmundsson was dit seizoen in de Jupiler League namens Jong PSV goed voor achttien doelpunten in 34 wedstrijden, maar moet nog altijd wachten op zijn debuut in de hoofdmacht.