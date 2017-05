Feyenoord was schaal meteen kwijt: ‘Hij moet ergens boven liggen’

Feyenoord moest er achttien jaar op wachten, maar mocht zondag dan eindelijk weer eens de kampioensschaal in ontvangst nemen. Het duurde echter niet lang eer de prijs zoek was, zo vertelde Giovanni van Bronckhorst aan de NOS.

“Die is kwijt. Hij moet ergens boven liggen, maar is tot op heden niet gevonden”, zei de trainer. De schaal kwam later weer boven water en zal maandagmiddag vanaf 12.00 uur getoond worden aan de supporters op de Coolsingel, de centrale verkeersader van de binnenstad. “Dit is zo'n bijzondere dag, het echte besef komt later pas”, aldus Van Bronckhorst.

VET! 🎥 Eljero Elia maakte na afloop deze GoPro-beelden! Geplaatst door voetbalzone op zondag 14 mei 2017

Aanvaller Bilal Basacikoglu maakte tegen Heracles Almelo (3-1) slechts veertien minuten, maar was na afloop net als ieder andere Feyenoroder uitzinnig van vreugde. “Niet normaal, dat ik dit mee mag maken als 22-jarige. Dat had niemand gedacht denk ik. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen, ik weet niet wat ik verder nog kan zeggen. Ik heb een brok in mijn keel.”

“Het is niet uit te leggen, echt ongelooflijk. Mijn invalbeurt was fantastisch, zo in de laatste wedstrijd. Ik was ook nog belangrijk bij de penalty, geen woorden voor. En nu feesten”, sprak de voormalig buitenspeler van sc Heerenveen voor de camera van Feyenoord TV. Basacikoglu kwam dit seizoen in totaal 24 keer in actie in de Eredivisie en daarin gaf hij zes assists.