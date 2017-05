Cryptische tweet van PSV’er vormt ‘logische wake-up call voor Cocu’

PSV won op de laatste speeldag met 4-1 van PEC Zwolle, maar Albert Gudmundsson bleef negentig minuten op de bank zitten. De aanvallende middenvelder heeft zijn debuut in het eerste elftal daardoor moeten uitstellen en daar is hij niet blij mee, getuige een tweet die hij na het duel de ether inslingerde.

De negentienjarige IJslander stuurde een bericht van BR/Football door naar zijn volgers. Dat bericht haalde aan dat Ajax met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar en 139 dagen aantrad tegen Willem II en dat dat het jongste basiselftal ooit was in de geschiedenis van de Eredivisie. “...”, zo voegde Gudmundsson er cryptisch aan toe.

De tweet werd al gauw uitgelegd als een sneer naar trainer Phillip Cocu en Gudmundsson haalde de post niet veel later weg. Toch valt de technische staf onder leiding van Cocu een en ander aan te rekenen, zo meent het Eindhovens Dagblad. “Cocu lijkt er voor Gudmundsson een soort zeventrapsraket van te maken. Een keer meetrainen bij PSV 1, dan weer terug naar Jong PSV, weer iets vaker meetrainen, dan een keer bij de selectie, dan een keer warmlopen en dan een keer vijf minuten speeltijd. Of zoiets”, valt er te lezen.

“Natuurlijk wordt zo'n knaap een keer ongeduldig. Hij heeft ook een punt, al is het niet handig om dat op Twitter te uiten en zal hij vast berispt worden. Zo gaat dat nou eenmaal”, aldus verslaggever Rik Elfrink, die de tweet van Gudmundsson omschrijft als een ‘logische wake up-call’ voor Cocu en algemeen directeur Toon Gerbrands. “Er zijn mensen binnen PSV die het beleid rondom Gudmundsson volstrekt onbegrijpelijk vinden, dat kan niet anders. Garanties zijn niet te geven, maar het valt bijna niet uit te leggen dat hij nog nooit in actie is gekomen bij PSV 1”, zo schrijft Elfrink onder meer.