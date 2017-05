Benfica haalt uit en stelt 36e landstitel in clubhistorie veilig

Benfica is voor de vierde keer op rij en voor de 36e keer in de geschiedenis kampioen van Portugal geworden. Het team van trainer Rui Vitória moest zaterdagavond winnen van nummer vier Vitória Guimarães om de eerste plaats veilig te stellen en zegevierde in het eigen Estádio da Luz met 5-0. De spelers en technische staf zullen in een later stadium gehuldigd worden op het Praça de Marquês de Pombal, een grote rotonde in het hart van de hoofdstad.

Benfica stond sinds de vijfde speelronde bovenaan in de Liga NOS en kan die eerste stek niet meer kwijtraken, want met nog één speelronde voor de boeg bedraagt de voorsprong op FC Porto acht punten. De runner-up heeft overigens nog wel een wedstrijd minder gespeeld. As Aguías verloren dit seizoen slechts twee keer in competitieverband, van Marítimo (2-1) en Vitória Setúbal (1-0), en de laatste thuisnederlaag in de Liga NOS dateert van februari 2016 toen Porto met een 1-2 overwinning aan de haal ging in Estádio da Luz. Guimarães had zaterdag geen moment uitzicht op een positief resultaat.

MUST SEE | Wat een heerlijk, subtiel doelpunt van Jonas! 😍🇵🇹 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 13 mei 2017

Os Vimaranenses keken al na 44 minuten tegen een 4-0 achterstand aan. Franco Cervi opende na elf minuten de score door een rebound binnen te schieten nadat een schot van Jónas was gekeerd: 1-0. De supporters reageerden uitzinnig daar zij beseften dat de titel weer een stap dichter bij was gekomen en beseften na een kwartier dat het kampioenschap Benfica eigenlijk niet meer kon ontgaan. Toen kopte Raúl Jiménez namelijk de 2-0 binnen, nadat hij de bal over de uitkomende keeper heen had gewipt. De assist kwam op naam van doelman Ederson, die zijn medespeler met een prachtige verre trap voor de keeper wist te zetten.

Benfica ging daarna rustig op zoek naar een derde treffer en vond die zo’n tien minuten voor rust: Pizzi knalde binnen na een combinatie met Jónas en laatstgenoemde bepaalde met een prachtige stift zelf de ruststand op 4-0. De Braziliaan, die eerder al een grote mogelijkheid had laten liggen, maakte zijn twaalfde van het seizoen. Benfica zat op rozen en zou in het tweede bedrijf nog maar één keer scoren: Jónas benutte een strafschop nadat Moussa Marega een duwfout had begaan op Cervi. De score had nog hoger uit kunnen vallen, maar Luisão, Pizzi (bal van de lijn gehaald) en Jiménez (paal) faalden in de afwerking.