Ten Cate neemt mogelijk drastisch besluit: ‘Ik voel me uitgeput’

Henk ten Cate overweegt een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 62-jarige trainer van Al-Jazira was onlangs nog dicht bij het bondscoachschap van het Nederlands elftal en gaat nu waarschijnlijk stoppen als oefenmeester.

Ten Cate zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat het succes in de Verenigde Arabische Emiraten ‘naar meer smaakt’, maar dat hij eerst met zijn familie gaat overleggen over wat te doen. “Ik ben er niet zo zeker of ze (familie, red.) opnieuw instemmen met een contractverlenging. Ik ben een oude man en voel me uitgeput.”

Als Ten Cate zijn contract bij Al-Jazira niet verlengt, stopt hij. “Definitief”, klinkt het. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik voor zes maanden zou komen. Dat zijn achttien maanden geworden. Ik weet niet of nog doorga.” Ten Cate werkte eerder bij onder meer Panathinaikos, Chelsea, Ajax en Barcelona.