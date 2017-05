Sprookje wordt werkelijkheid: SPAL keert na 49 jaar terug in Serie A

Società Polisportiva Ars et Labor, beter bekend als SPAL, gaat voor het eerst sinds 1968 in de Serie A spelen. De club uit Ferrara verloor zaterdag met 2-1 van Ternana, maar door de resultaten op de andere velden eindigt men sowieso bij de eerste twee in de Serie B. SPAL heeft twee punten meer dan Hellas en de competitie telt nog maar één speelronde; in dat laatste weekeinde treft de koploper Bari.

I Spallini leken het promotiefeest door de nederlaag te moeten uitstellen, maar nummer drie Frosinone ging tegelijkertijd met 2-1 onderuit tegen Benevento en speelde SPAL daarmee in de kaart. De promotie van de blauwhemden is bijzonder daar zij vorig seizoen nog op het derde niveau van de Italiaanse voetbalpiramide uitkwamen.

SPAL wordt getraind door de 49-jarige Leonardo Semplici en heeft alleen maar Italianen in de selectie. Mirco Antenucci kroonde zich dit seizoen tot de topscorer van SPAL, want de 32-jarige spits scoorde in 35 competitiewedstrijden zeventien keer. Antenucci speelde eerder overigens voor onder meer Leeds United en Torino.