Koeman krijgt Rooney terug in ruil voor sterspeler

Neymar heeft een heldere boodschap voor geïnteresseerde clubs. De Braziliaan is gelukkig bij Barcelona en voelt zich er thuis, waardoor een transfer in de zomer geen optie lijkt. (beIN Sports)

Manchester City en Liverpool overwegen werk te maken van de komst van Ryan Bertrand. De linksback van Southampton werd in een eerder stadium ook aan Chelsea gelinkt. (ESPN)

Everton moet overtuigd worden met een rentree van de Engelsman plus een geldbedrag.