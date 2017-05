Gullit prijst Ajacied: ‘Op termijn kan hij eenzelfde rol als Sánchez spelen’

In zijn column voor De Telegraaf laat Ruud Gullit, deze week aangesteld als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal, zijn licht schijnen over het success van Ajax in Europa en het aanstaande kampioenschap van Feyenoord. De oud-international is trots op de prestaties van Ajax en gaat ervan uit dat Feyenoord de landstitel grijpt na een week waarin de Rotterdammers zich volledig hebben afgesloten van de buitenwereld en alle aandacht uit ging naar de Amsterdammers.

Feyenoord kon vorige week zondag al kampioen worden, maar toen ging het met 3-0 onderuit tegen Excelsior. Gullit denkt dat het pak slaag op Kralingen Feyenoord hardhandig heeft wakker geschud. “Het ging in aanloop ook helemaal niet over die wedstrijd, maar over de Coolsingel en allerlei festiviteiten van spelers, fans en prominenten. De focus lag op Lee Towers en Jan Boskamp die in een fontein springt”, aldus de oud-voetballer. “Gelukkig heeft Giovanni van Bronckhorst zich deze week overal voor afgesloten met zijn ploeg en ligt de focus – mede ook door de alle aandacht opslokkende internationale campagne van Ajax – bij de Feyenoorders volledig op het voetbal, op tegenstander Heracles.”

Feyenoord staat al het gehele seizoen bovenaan. Gullit erkent dat het daarom extra zuur zou zijn wanneer de landstitel alsnog uit handen gegeven zou worden. “Ooit verloor FC Barcelona met Johan Cruijff als trainer de Europa Cup I aan AC Milan door allerlei randverschijnselen. Ze waren net kampioen geworden en gingen al met de Europese beker op de foto. Alleen die finale moest tussendoor nog even worden gespeeld om die Europa Cup in ontvangst te kunnen nemen. Die Spanjaarden tergden die Italianen dusdanig dat Barcelona een enorm pak slaag kreeg toentertijd in Athene. Feyenoord moet in De Kuip alleen maar denken aan die eerste goal. De festiviteiten moeten ze na de wedstrijd over zich heen laten komen.”

Terugkijkend op de finaleplaats van Ajax, prijst Gullit de achterhoede van de Eredivisionist. Met name Davinson Sánchez is volgens hem van onschatbare waarde. “Bij Ajax tegen Olympique Lyon was opnieuw de Colombiaanse verdediger Sánchez de uitblinker. Evenals eerder tegen Schalke 04. Natuurlijk geniet ik van het offensieve voetbal dat trainer Peter Bosz graag speelt met Ajax, maar je ziet tegelijkertijd hoe belangrijk iemand als Sánchez is om op de Ajax-manier te kunnen spelen. Goed verdedigen is onmisbaar in de combinatie met aanvallend voetbal. Op termijn kan Matthijs de Ligt eenzelfde rol als Sánchez spelen.”