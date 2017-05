Helmond Sport blijft in de race voor eerste promotie sinds 1984

Helmond Sport heeft zich in navolging van FC Emmen geplaatst voor de halve finale van de play-offs. De Brabanders wonnen in eigen huis met 4-2 en voegden daar vrijdagavond een 0-2 overwinning aan toe. In de volgende ronde neemt Helmond het op tegen de nummer voorlaatst uit de Eredivisie.

Het venijn van de eerste helft zat hem in de staart, want daarin sloegen de bezoekers twee keer toe in het Yanmar Stadion. Jordy Thomassen scoorde op aangeven van Robert van Koesveld en Teije ten Den kopte even later raak na een ingestudeerde vrije trap. Furghill Zeldenrust vergat daarna nog om er 0-3 van te maken, maar het was duidelijk dat het tweeluik wel gespeeld was.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van de bezoekers: Jason Bourdouxhe schoot twee meter naast. In het vervolg werd Almere dreigender en dreigender, maar doelman Stijn van Gassel keepte een uitstekende wedstrijd en hield zijn doel schoon. Helmond stapte met een cumulatieve voorsprong van 6-2 van het veld en blijft in de race om zich voor het eerst sinds 1984 naar de Eredivisie te spelen.