‘Iedereen dacht dat Conte gek was toen ik terugkeerde bij Chelsea’

David Luiz ruilde Chelsea in de zomer van 2014 in voor Paris Saint-Germain, maar keerde afgelopen zomer terug op Stamford Bridge. De verdediger annex verdedigende middenvelder impliceert in de Daily Mail dat hij het niet erg vond dat José Mourinho niet meer de trainer van de huidige koploper van de Premier League was, omdat hijj zich meer op zijn plek voelt bij Antonio Conte.

“Iedereen dacht dat Conte gek was daar ik terugkeerde, maar ik ken mijn rol. Ik moet mandekking verlenen, de ruimtes afdekken. Verdedigende middenvelder was voorheen niet mijn sterkste positie als het in aanvallend opzicht even niet liep, want ik ging dan zelf gefrustreerd naar voren lopen en dan liep ik uit positie. Bij Benfica móest ik indribbelen; bij Chelsea niet. Toch deed ik dat”, aldus de Braziliaan.

“Ik besef nu dat ik niet altijd zo kan spelen. Als ‘ze’ niet willen dat ik ‘voetbal’, dan zoek ik een andere manier waarop ik het team kan helpen. Ik weet mijn spel beter te lezen”, besluit David Luiz, die dit seizoen 31 keer in actie kwam in de Premier League en daarin één keer wist te scoren. Chelsea kan het kampioenschap vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion veiligstellen.