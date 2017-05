Groenendijk twijfelt niet: ‘Slechts één iemand is Trainer van het Jaar’

Alfons Groenendijk hoopt dat Peter Bosz volgende week wordt verkozen tot Trainer van het Jaar. De oefenmeester van Ajax is samen met Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Erik ten Hag (FC Utrecht), Henk Fraser (Vitesse) en Mitchell van der Gaag (Excelsior) genomineerd voor de Rinus Michel Award.

Bosz reikte met Ajax tot de finale van de Europa League en kan ook nog steeds landskampioen worden, maar daar is een misstap van Feyenoord voor nodig. Ook zonder een eventueel kampioenschap is Bosz de favoriet, vindt Groenendijk. Zelf maakte hij in 1992 deel uit van de selectie die de UEFA Cup won met Ajax. "Als ik die vijf namen zie, kan er wat mij betreft maar één iemand winnen en dat is Peter Bosz."

"Hoe hij Ajax dit jaar met een jonge selectie laat voetballen, daar heb ik heel veel respect voor", vervolgt de trainer van ADO Den Haag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ook in Europa gaat hij altijd uit van eigen kracht met misschien wel acht of negen spelers die aanvallend denken. Dat vind ik echt een heel groot compliment waard. Ik denk dat we met zijn allen trots kunnen zijn op wat zij hebben gepresteerd."