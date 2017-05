Bosz: ‘Als er voor hem geen plek was bij Ajax, dan was ik niet eens gekomen’

Waar Frank de Boer in zijn tijd veel had aan zijn rechterhand Hennie Spijkerman, zo belangrijk is Hendrie Krüzen voor Peter Bosz. Toen de huidige trainer afgelopen zomer werd benaderd door Ajax, was zijn vaste assistent de eerste die hij mee naar Amsterdam nam. Zonder Krüzen was Bosz nooit aan zijn functie als hoofdtrainer bij Ajax begonnen, laat hij weten tegenover NRC Handelsblad.

Na het vertrek van De Boer bleven Spijkerman, Carlo L’Ami en Dennis Bergkamp achter in de technische staf. Bosz stond erop dat Krüzen erbij kwam. "Zonder hem was ik er niet aan begonnen. Als ze gezegd hadden: ‘er is geen plek meer in de staf voor Hendrie’, was ik niet gekomen”, aldus Bosz. "Hendrie weet precies wat ik moet weten en gelukkig ook wat ik niet eens wil weten." Krüzen leert Bosz om te 'genieten'. "Dan zegt Hendrie: ‘geniet nou eens, man’.”

Performance coach Terry Peeters werkte met Bosz en Krüzen samen bij Vitesse. "Peter overlaadt spelers cognitief: in gesprekken, in trainingen, in tactische besprekingen, met videoanalyses. Krüzen houdt het simpel, spreekt de taal van de spelers en is zelf ook speels. Een gevoelige, empathische man, maar altijd in de context van het voetbal, niet sentimenteel.”