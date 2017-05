‘Moderne middenvelder’ en aanvoerder van Jong FC Twente verkast

Brem Soumaoro vervolgt zijn loopbaan bij Go Ahead Eagles. De twintigjarige middenvelder heeft een tweejarig contract getekend met een optie op een derde jaar en komt over van FC Twente, waar hij over een aflopende verbintenis beschikte.

“Ik kijk er ontzettend naar uit om bij Go Ahead te spelen”, aldus Soumaoro. “Ik heb drie heel leerzame jaren achter de rug. Met Jong Twente speelde ik achtereenvolgens in de Jupiler League, beloftencompetitie en Tweede Divisie. Drie verschillende competities waar ik veel van heb opgestoken. Daarnaast heb ik de nodige keren deel uit gemaakt van de wedstrijdselectie van het eerste. Ook daar word je als jonge speler alleen maar beter van.”

Soumaoro was de aanvoerder van de beloften van Twente en wordt door technisch manager Dennis Bekking omschreven als een ‘moderne middenvelder’: “Hij heeft een mooie lengte , is sterk, atletisch, dynamisch en beschikt over een prima balbehandeling. Bovendien beschikt hij over een groot doorzettingsvermogen, dat hem helpt in zijn ontwikkeling.”