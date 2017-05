Broertje van Kongolo strijkt mogelijk neer in Jupiler League

Rodney Kongolo komt volgend seizoen mogelijk uit in de Jupiler League. De negentienjarige middenvelder van de beloften van Manchester City was eind april aanwezig bij het duel met FC Oss (4-1 winst) en NAC Breda heeft er wel oren naar om hem te huren, zo meldt BN De Stem.

Naast Kongolo hebben ook Cameron Humphreys, Paolo Fernandes, Thierry Ambrose en Isaac Buckley een eerste kennismaking met NAC achter de rug, maar het is onduidelijk of zij allemaal in aanmerking komen voor een tijdelijk dienstverband bij NAC. “Het laatste woord is altijd en exclusief aan de spelers voorbehouden”, zo concludeert de regionale krant.

Kongolo maakte drie jaar geleden de overstap van Feyenoord naar Manchester City en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal van manager Josep Guardiola. De international van Oranje Onder-19 kwam dit seizoen tot vier doelpunten en twee assists in de beloftencompetitie. Zijn contract loopt overigens na dit seizoen af.