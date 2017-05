Rooney piekert niet over vertrek: ‘Natuurlijk ligt mijn toekomst bij deze club’

Wayne Rooney is dit seizoen vooral bankzitter bij Manchester United. Om die reden wordt de Engelsman veelvuldig gelinkt aan een zomerse transfer. Voorlopig is hij echter van plan bij the Red Devils te blijven, zo zegt Rooney op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Celta de Vigo.

“Ik speel nu dertien jaar bij de club en het is logisch dat je aan spelen toe wil komen. Natuurlijk ligt mijn toekomst nog bij Manchester United. Ik wil het team graag helpen. Het voetbal verandert en je hebt verschillende uitdagingen in je carrière. Ik had graag wat meer willen spelen, maar ik heb geprobeerd het team ook buiten het veld te helpen”, stelt Rooney, wiens contract bij Manchester United nog loopt tot 2019.

“Ik probeer mijn kans te grijpen als ik in het veld moet komen. Dan doe ik mijn uiterste best voor het team”, zegt de Engelsman, die dit seizoen in alle competities tot 34 wedstrijden kwam in het shirt van Manchester United. In totaal scoorde hij dit seizoen zeven keer, terwijl Rooney tien keer als aangever fungeerde. Onder meer Everton zou hem volgens de Britse media komende zomer graag in willen lijven.

Fosu-Mensah

Manchester United-manager José Mourinho heeft op dezelfde persconferentie bevestigd dat Ashley Young en Timothy Fosu-Mensah dit seizoen niet meer in actie komen. Young viel in de heenwedstrijd tegen Celta de Vigo (0-1 winst) uit met een hamstringblessure. Timothy Fosu-Mensah liep in de wedstrijd tegen Manchester City tijdens een korte invalbeurt een schouderblessure op en zal het restant van het seizoen dus ook moeten missen. Mourinho kan in het slot van het seizoen ook niet beschikken over Luke Shaw en Zlatan Ibrahimovic.