Lyon mikt op ‘remontadajax’: ‘Hij kan ieder moment scoren’

Olympique Lyon moet een 4-1 achterstand tegen Ajax zien goed te maken, maar Bruno Génésio gaat zijn elftal ten opzichte van de eerste wedstrijd in de halve finale van de Europa League niet omgooien. Wel kiest hij nu niet voor een 4-2-3-1-systeem, maar voor een 4-3-3-formatie, zo heeft hij op de persconferentie laten weten.

“De balans blijft mijn prioriteit en we gaan spelen in een klassiek systeem dat bij ons past. Ik verwacht een buitengewone prestatie van mijn spelers. Het zal moeilijk worden om negentig minuten lang stabiel te blijven voetballen, maar als we de bal op belangrijke gebieden van het veld kunnen veroveren, dan kunnen we daarin beslissend zijn.” De return is door de Franse pers al omgedoopt in remontadajax, aangezien Lyon een heuse ‘remontada’ nodig heeft om de finale nog te kunnen bereiken.

Bekijk hier de heenwedstrijd van Ajax tegen Lyon.



Of de uitkomst van de halve finale de toekomst van Génésio bepaalt, daar wilde de coach niet op ingaan: “Ik beschouw deze wedstrijd niet als een persoonlijke uitdaging. De club moet in de aanloop naar deze wedstrijd een eenheid uitstralen en die eenheid probeer ik te smeden. Het is geen persoonlijke uitdaging om mijn eigen seizoen te redden”, aldus Génésio, die blij is dat hij Alexandre Lacazette vanuit de basis kan laten beginnen. De aanvaller kwam in de eerste wedstrijd pas een kwartier voor tijd binnen de lijnen.

“Dat maakt veel uit. Hij is onze topscorer, onze aanvalsleider. Hij is een extra kracht voor het elftal. We weten dat hij in staat is om ieder moment te scoren en om altijd de aandacht te vragen van de verdedigers. Daardoor ontstaat er weer ruimte voor medespelers. Het is voor het vertrouwen van het team goed om zijn leider weer terug te hebben, maar zoals ik al eerder gezegd heb, Lacazette kan het niet in zijn eentje”, aldus Génésio. De 25-jarige Lacazette scoorde dit seizoen al 31 keer in 42 officiële wedstrijden.