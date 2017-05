VZ Talentscout - Dribbelkoning in beeld bij Chelsea en Belgische top

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Manuel Benson, dribbelkoning van Lierse SK.

De Rode Duivels zijn met onder meer Eden Hazard, Kevin Mirallas, Dries Mertens en Yannick Ferreira Carrasco voorlopig wel voorzien op de vleugels. Net zoals er ieder jaar weer grote talenten doorbreken in België, staan de opvolgers van de huidige sterren op de flanken echter ook alweer te trappelen en één speler waar we zeker meer van gaan horen is Manuel Benson, groeibriljant die aan zijn laatste weken bij Lierse SK bezig lijkt.

‘Wat goed is, komt snel’ wordt vaak gezegd en dat geldt ook voor de Belgisch jeugdinternational met Angolees bloed. Net zeventien toen hij zijn op 19 april 2014 zijn debuut maakte in Lier, is Benson inmiddels uitgegroeid tot een van de onbetwiste smaakmakers bij de Pallieters. Met zijn onnavolgbare acties en passeerbewegingen krijgt hij regelmatig de handen op elkaar in het Herman Vanderpoortenstadion.

Een bericht gedeeld door Lierse (@lierse) op 18 Jul 2016 om 12:40 PDT

Benson heeft echter ook nog de grilligheid die talenten vaker tentoonspreiden: “Hij heeft talent, soms zien we hem 45 minuten niet, maar dan wordt hij wakker, komt hij uit zijn doos en doet hij wat hij wil”, beschreef zijn trainer Frederik Vanderbiest hem al tegenover RTBF. De coach is zich maar al te goed bewust van de potentie van zijn pupil en vreest dan ook in de zomer afscheid te moeten nemen van de dribbelaar.

“Ik ga iedere dag naar de kerk in de hoop dat hij nog één seizoen blijft”, maakt hij zich tegenover Het Nieuwsblad geen illusies. “Misschien is het een oplossing dat hij naar een grote club verhuist en voor één seizoen terug aan Lierse wordt uitgeleend. Ik denk eerlijk gezegd dat alle partijen daar wel bij varen. Ja, ook voor Benson zou dat een goede zaak zijn. Hij moet absoluut aan spelen blijven toekomen om zich verder te ontwikkelen.”

Die grote club in kwestie zou dan eventueel Chelsea kunnen zijn, dat onlangs scouts op de tribune had zitten voor Benson. Voor the Blues is hij echter meer een project voor de langere termijn. Zijn zaakwaarnemer Patrick De Koster weet dat een twintigjarig talent niet zomaar even de machine van Antonio Conte in wandelt: “Je hoeft op de korte termijn geen bod van Chelsea te verwachten. Dat is een heel ander niveau”, citeert Het Laatste Nieuws.

Soms is de assist mooier dan het doelpunt zelf.

Naast verdere interesse uit het buitenland, Derby County en Toulouse zouden ook geïnteresseerd zijn, is het vooral de Belgische top die met een schuin oog naar de Poort der Kempen kijkt. Racing Genk, dat al een persoonlijk akkoord met de speler zou hebben bereikt, lijkt wat dat betreft de beste papieren te hebben, terwijl ook KV Oostende wordt gezien als een mogelijke bestemming voor Benson. Ploegen als Anderlecht, Club Brugge, Standard Luik, Zulte Waregem en Sporting Lokeren hoeven zich alvast geen illusies te maken, zo is de consensus in Vlaanderen en Wallonië.

Een langer verblijf in Lierse lijkt in ieder geval uitgesloten. Benson legde een contractvoorstel naast zich neer en zal, met een aflopende verbintenis in 2018, aankomende zomer verkocht moeten worden als de club nog wat aan hem wil verdienen. Hij houdt zich zelf op de vlakte over wat volgend seizoen voor hem gaat opleveren: “Wat de toekomst brengt, laat ik nog in het midden. Ik wil eerst die laatste wedstrijden absoluut nog tot een goed einde brengen. Ik amuseer me op het veld en wil bepalend zijn. Steeds ten dienste van het team, want ik wil niet als een egoïstische voetballer door het leven gaan.”

Naam: Manuel Hedilazio Benson

Geboortedatum: 28 maart 1997

Club: Lierse SK

Positie: rechtshalf/rechtsbuiten

Sterke punten: dribbel, scorend vermogen, oog voor medespelers