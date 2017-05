Schoonmaak in Tilburg: zestal neemt afscheid na duel met Ajax

Willem II neemt na dit seizoen afscheid van Dico Koppers, Erik Falkenburg, Dries Wuytens, Guus Joppen en Pelé van Anholt. Het vijftal beschikt over een aflopend contract en krijgt geen nieuwe aanbieding, maakt de club woensdag bekend via de officiële kanalen.

Koppers, Falkenburg, Wuytens, Joppen en Van Anholt kwamen dit seizoen tot respectievelijk 17, 28, 15, 11 en 22 wedstrijden voor hun club. Eind maart werd al bekend dat huurling Branco van den Boomen bezig is aan zijn laatste weken in Tilburg. Willem II had besloten om geen gebruik te maken van de optie tot koop in het huurcontract van de middenvelder.

Recent werden de contracten van Asumah Abubakar en Elmo Lieftink wel verlengd. Willem II meldt dat in een later stadium wordt beslist over de toekomst van Nigel Bertrams en Derrick Tshimanga, die eveneens een aflopende verbintenis hebben. Willem II sluit het seizoen zondagmiddag af met een thuisduel met Ajax.