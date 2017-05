‘Dit is misschien wel de meest complete selectie van Real Madrid ooit’

Sergio Ramos maakte in 2005 de overstap van Sevilla naar Real Madrid en won sindsdien al tweemaal de Champions League met De Koninklijke. Woensdagavond wacht de return tegen stadsgenoot Atlético Madrid in de halve finale van het miljardenbal. De 31-jarige verdediger blaakt daags voor het treffen van vertrouwen.

Real won het heenduel met 3-0, waardoor de return in het Vicente Calderón niets meer dan een formaliteit lijkt te zijn geworden. "Dit is misschien wel de meest complete selectie die ik ooit heb gezien bij Real Madrid", zegt Ramos dinsdag op een persconferentie. "Door de jaren heen hebben we veel van de beste spelers gehad. Dat is nu niet anders. Nu hebben we echter niet slechts elf goede spelers. We hebben 24, 25 spelers die er altijd vol voor gaan. De spelers die minder aan spelen toekomen, zijn erg waardevol voor ons."

Mocht Real zich definitief weten te ontdoen van Atlético, dan wacht het elftal van Zinédine Zidane zijn tweede achtereenvolgende Champions League-finale. "We voelen geen druk", verzekert Ramos. "We hebben alles in eigen hand. We kunnen twee prijzen winnen en we zullen er alles aan doen om dat te realiseren. Natuurlijk zullen we onze tegenstanders als altijd respecteren. We zullen zien wie zich woensdag plaatst voor de finale en dan hebben we ook nog de Spaanse landstitel om voor te spelen." Real staat momenteel op basis van het onderlinge resultaat met Barcelona op een tweede plaats in LaLiga, maar speelde wel een wedstrijd minder dan zijn aartsrivaal.