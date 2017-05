Lewis verlaat AZ: ‘Mijn gevoel bij Willem II na enkele gesprekken het best’

Willem II heeft zich voor de komende drie seizoenen versterkt met Fernando Lewis. De 24-jarige rechtsback komt over van AZ, waar hij naar eigen zeggen niet genoeg aan spelen toekwam. In Tilburg hoopt de verdediger zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Lewis speelde in de jeugdopleiding van Ajax en later in die van AZ. In Alkmaar brak hij door, maar kwam hij mede door blessureleed niet volledig uit de verf. “Nadat ik hersteld was kreeg ik weinig speelminuten. Ik vind dat ik bij het tweede elftal toch een goed seizoen gedraaid heb. En nadat in maart duidelijk werd dat mijn contract niet werd verlengd, hebben verschillende clubs zich gemeld”, laat hij weten op de website van zijn nieuwe broodheer. “Van die clubs was mijn gevoel bij Willem II na enkele gesprekken het best.”

Voorafgaande aan zijn overstap van Alkmaar naar Tilburg, voerde Lewis gesprekken met technisch manager Joris Mathijsen en trainer Erwin van de Looi. De verdediger denkt dat zijn speelstijl goed aansluit op die van Willem II. “Ik ben een rechtsback met een aanvallend aspect en kan me daarom goed vinden in de visie van de technische staf van de club.”